Im Arbeitszimmer von Guido Kunze stapeln sich Fahrradklamotten: kurze und lange Hosen, wasserabweisende Jacken und Trikots mit Sponsoren-Aufnähern. Auf der anderen Seite kartonweise Sportler- und Fertignahrung. Auf die kann er nicht verzichten: "In anderen Ländern ist das Essen ja auch häufig scharf gewürzt. Wenn ich dann Probleme mit dem Magen auf dem Rad bekomme, ist die Tour praktisch vorbei."

Für Familie Kunze ist das praktisch der Familienurlaub. Gaby kann es sich gar nicht anders vorstellen: "Wie andere am Strand liegen und einen Cocktail nach dem anderen trinken, das kann und will ich nicht. Wir machen lieber sowas." Extremaktiv-Urlaub? Als Extremsportler sieht Kunze sich übrigens selbst nicht.

Er bevorzugt die Bezeichnung Ausnahmeathlet, denn: Was ist schon extrem ? "Für jemanden, der noch nie gelaufen ist, sind auch fünf Kilometer extrem. Mein Talent besteht vielleicht darin relativ lange, ein kontinuierliches Tempo zu halten und wenig zu schlafen. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich solche Rekorde auch schaffen kann."

Ehefrau Gaby und die beiden Söhne begleiten Guido Kunze in die Mongolei. Bildrechte: MDR/Mitteldeutscher Rundfunk

Die Tour, die Guido mit dem Mountain-Bike bezwingen will, hat es in sich. Etwa 2.500 Kilometer lang, dabei 38.000 Höhenmeter Unterschied. Die Route führt von West nach Ost. Kunze hat sich extra von der Technischen Universität Dresden beraten lassen. In dieser Richtung ist die Wahrscheinlichkeit größer mit Rückenwind zu fahren. Das ist auch eine moralische Frage, findet Kunze: "Mit Rückenwind fährt es sich einfacher als immer noch gegen den Gegenwind anzukämpfen."