All die Jahre sei die Stasi sein Begleiter gewesen, er habe sich immer beobachtet gefühlt. Auch bei den ersten Demonstrationen in Mühlhausen Ende 1989. Da sei er mit der Kerze in der Hand von der Martini-Kirche losgezogen. Ende 1989 war es dann soweit. Als die DDR bereits Geschichte war, schloss er sich dem neu gegründeten "Bund der Zwangsausgesiedelten" an. Bereits 1952 gab es eine Aktion “Ungeziefer“; die Aktion vom 3. Oktober 1961 ging als "Aktion Kornblume" in die DDR-Geschichte ein.

Kurz nach der Grenzöffnung sah es in Faulungen so aus. Bildrechte: MDR/Claudia Götze

Gemeinderat beschließt Rückgabe

1993 beschloss der Gemeinderat Faulungen, dass Familie Mühr ihr Haus zurückkaufen kann. Bis dahin war 19 Jahre lang der Kindergarten in dem Gebäude untergebracht. Als die alte Schule hergerichtet war, konnte der Kindergarten dorthin ziehen. Dieter Mühr, der 1970 geheiratet hatte und sich mit seiner Frau eine Existenz in Mühlhausen aufgebaut hatte, wollte nicht zurück nach Faulungen. Sein Elternhaus am Mühlweg hat er saniert und umgebaut; seitdem vermietet er es.

Auf dieser Straße stand Dieter Mühr, als 1961 Polizei, Stasi und Kampfgruppe anrückten. Bildrechte: MDR/Claudia Götze