Feuerwehr Millionen-Schaden nach Großbrand und Gasexplosion in Bothenheilingen

Hauptinhalt

Die Feuerwehr musste in Bothenheiligen im Unstrut-Hainich-Kreis gleich gegen zwei Großbrände kämpfen. Ausgangspunkt war ein Vierseitenhof samt Tischlerei, der am Montag in Flammen aufgegangen war.