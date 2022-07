Nach den beiden Großbränden in Bothenheiligen im Unstrut-Hainich-Kreis haben Brandermittler ihre Arbeit aufgenommen. So seien unter anderem Zeugen vernommen worden, sagte eine Sprecherin der Nordhäuser Polizei. Den eigentlichen Brandort hätten die Beamten bis Dienstagnachmittag aufgrund der hohen Temperaturen noch nicht betreten können. Die Ermittlungen könnten sich noch einige Tage hinziehen. Ersten Erkenntnisse zufolge deute alles auf einen technischen Defekt in der Tischlerei in dem Vierseitenhof mitten im Ort hin.