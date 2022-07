Den eigentlichen Brandort hätten die Beamten bis Dienstagnachmittag aufgrund der hohen Temperaturen noch nicht betreten können. Die Ermittlungen könnten sich noch einige Tage hinziehen. Ersten Erkenntnisse zufolge deute alles auf einen technischen Defekt in der Tischlerei in dem Vierseitenhof mitten im Ort hin.

Das Gebäude, in dem neben der Tischlerei eine Gaststätte, ein Gemeindesaal und mehrere Mietwohnungen untergebracht waren, brannte komplett nieder. Nach bisherigem Stand sei vermutlich Sägemehl in der Tischlerei in Brand geraten, hieß es am Dienstag.