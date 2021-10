Umsiedlung wegen Bauarbeiten Fische aus Stausee Blankenburg ziehen um ins Freibad Kirchheilingen

Am Stausee Blankenburg im Unstrut Hainich Kreis werden seit Samstag tausende Fische eingefangen und umgesiedelt. Nach Angaben von Blankenburgs Bürgermeister Jörn Sola sind mehr als 50 Helfer seit dem Morgen im Einsatz. Die bis zu zwölf Tonnen Fisch müssen über den Winter ins Freibad Kirchheilingen umziehen.

Für die Reparatur am Stausee Blankenburg musste das Wasser aus dem See abgelassen werden.

Für die Reparatur am Stausee Blankenburg musste das Wasser aus dem See abgelassen werden.

Für die Reparatur am Stausee Blankenburg musste das Wasser aus dem See abgelassen werden. Bildrechte: MDR/Harald Mohr

Grund sind Reparaturarbeiten am Stausee. Dafür muss das Wasser abgelassen werden. Geplant ist, die Fische spätestens im März 2022 wieder in den reparierten Stausee zurückzubringen. Bei den Fischen handelt es sich um Hechte, Aale, Zander, Karpfen, Giebel und Schleie. Die Aktion wird vom Landesanglerverband betreut.

In den vergangenen Wochen wurde das Wasser in dem etwa zwei Hektar großen Stausee kontrolliert abgelassen, damit sich die Fische in einem überschaubaren Bereich sammeln. Zudem wurde auf kühlere Temperaturen gewartet, damit sich der Stoffwechsel der Tiere nach unten regelt.