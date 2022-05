"Das Geschäft läuft gut. Saisonbedingt geht vor allem Grillware", sagt Fleischermeister Uwe Seeber. Bis zu drei Mal muss er mittlerweile sonntags die neuen Automaten nachfüllen. Eine App zeigt ihm an, welches Fach im Automaten leer ist. Einige Minuten später hat der 55-Jährige die Lücken wieder aufgefüllt. Seit 35 Jahren ist er im Job. Schon sein Vater und Großvater haben die Fleischerei in Mühlhausen bekannt gemacht.

Blick in den Lagerraum der Fleischerei, die in Mühlhausen schon seit mehreren Generationen bekannt ist.

Blick in den Lagerraum der Fleischerei, die in Mühlhausen schon seit mehreren Generationen bekannt ist.

Blick in den Lagerraum der Fleischerei, die in Mühlhausen schon seit mehreren Generationen bekannt ist. Bildrechte: MDR/Claudia Götze

Montag und Dienstag ist schon seit Längerem geschlossen. Wenn es mal wieder personelle Engpässe gibt, können die Kunden nun in der Selbstbedienung ihre Wünsche erfüllen. "Frische und Bedienung sind uns wichtig", sagt Uwe Seeber. "Das kann der Automat nicht, der ist nicht ganz so freundlich".

"Solche Automaten sind in Thüringen keine Seltenheit", sagt Geschäftsführerin Helgard Anding von der Thüringer Fleischerinnung. Derzeit gehören 100 Fleischereien zu der Interessenvertretung. In Thüringen gibt es 380 Betriebe mit 545 Filialen. Die Personalnot sei oft weniger das Problem, so Anding, sondern das Einkaufsverhalten der Kunden.