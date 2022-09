Im Unstrut-Hainich-Kreis sind mittlerweile fast 1.200 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine registriert. Wie Landrat Harald Zanker (SPD) sagte, sind laut Verteilungsplan des Landes bis Anfang Oktober weitere 300 Menschen angekündigt. Bis Jahresende könnte die Gesamtzahl auf 2.000 steigen, so Zanker. Derzeit gibt es auf dem Gelände der ehemaligen Kaserne in Görmar zwei Notunterkünfte für die Erstaufnahme.

Die Kosten dafür liegen derzeit bei 35.000 Euro pro Monat. Parallel dazu mietet der Landkreis Wohnungen an und richtet Quartiere in der Gemeinschaftsunterkunft Obermehler her. In beiden Fällen gibt es laut Zanker Probleme, weil Handwerker fehlen.