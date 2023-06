In der Gemeinschaftsunterkunft Obermehler im Unstrut-Hainich-Kreis ist am Dienstagabend ein 26 Jahre alter Mann leicht am Hals verletzt worden. Es sei zuvor zu einem Streit mit einem anderen Bewohner gekommen, so die Polizei. Dieser, ein 35-Jähriger, soll dann mit einem zerbrochenen Glas die Verletzung verursacht haben.

Etwa 30 Polizisten waren am Dienstagabend in dem Flüchtlingsheim in Obermehler (Landgemeinde Nottertal-Heilinger Höhen) im Einsatz. Bildrechte: MDR/Silvio Dietzel

In dem Gebäude leben derzeit etwa 850 Menschen, darunter 200 Kinder und Jugendliche. Vor dem Krieg in der Ukraine hatte der Kreistag beschlossen, die Zahl der Bewohner auf 400 zu begrenzen. Landrat Harald Zanker (SPD) kündigte in der vergangenen Woche an, das Personal in dem Heim aufzustocken.