Hochzeiten, Konfirmationen. Pass- und Bewerbungsfotos, Einladungskarten, Poster, Bilderrahmen. 24 Jahre hat Katja Klaus aus Hüpstedt im Unstrut-Hainich-Kreis als Fotografin gearbeitet; seit fünf Jahren im eigenen Laden in Mühlhausen. "Das war sehr abwechslungsreich", blickt die 42-Jährige zurück. Im Lockdown musste die zweifache Mutter ihre berufliche Zukunft auf den Prüfstand stellen.

Der Fotoladen von Katja Klaus in Hüpstedt. Bildrechte: MDR/Claudia Götze

Noch mehr ins Grübeln kam sie, als bekannt wurde, dass Passbilder, also das einzige noch verbliebene Standbein, künftig überwiegend von Ämtern selbst gemacht werden sollen. Um nicht ganz arbeitslos zu werden, hätte die Alleinerziehende über kurz oder lang eine datensichere Passbildmaschine neu anschaffen müssen. Mit Kosten im fünfstelligen Bereich. "Ich müsste in eine ungewisse Zukunft investieren. Das war mir zu heiß". Damit war ein weiteres Stück Hoffnung weg.

Weil auch ein Lockdown-Ende nicht in Sicht war, hat sie vor wenigen Wochen angefangen, Bewerbungen zu schreiben. Dann ging alles sehr schnell. In einem Mühlhäuser Autohaus kümmert sie sich jetzt um Kunden. Wie bisher im Fotoladen. "Das ist genau mein Ding", sagte die zweifache Mutter. Es sei aber ein ganz anderes Arbeitsfeld: Die Kundenbetreuung ist nicht neu; sie muss sich jetzt viele neue Computerprogramme aneignen. "Das ist nicht unlösbar".

Katja Klaus bei ihrem neuen Arbeitsplatz in Mühlhausen. Bildrechte: MDR/Claudia Götze

"Ich habe mich wahnsinnig darauf gefreut, nach 24 Jahren Fotograf was komplett anderes zu machen". Eine Herausforderung, sagt sie. Vom neuen Team sei sie herzlich aufgenommen worden. "Da wird sich gekümmert, dass ich mich reinfinde. Ich fühl mich richtig wohl", sagt Katja Klaus. Sie habe auch gedacht, dass der Wechsel vom Selbstständigsein ins Angestelltenverhältnis ihr schwerer falle.

Vor so einem Neuanfang werden in Corona-Zeiten noch viele Menschen stehen, denkt Katja Klaus. "Ich wusste, dass für mich irgendwann Endstation- spätestens 2025 - ist. Ich bin ja jung", sagt sie. Umorientieren kann sich jeder. Man dürfe auch nicht nervös werden, wenn man nicht gleich Antworten auf Bewerbungen bekommt. Bei ihr sei es dann "Knall auf Fall" gegangen. Man müsse "aber auch im Kopf so weit sein".