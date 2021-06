Eine defekte Rohrleitung in fast zwei Meter Tiefe hat den Wasserverlust im Mühlhäuser Freibad verursacht. Wie Stadtsprecherin Anke Pfannstiel am Freitag informierte, hat die Reparatur bereits begonnen. Nach Reinigungsarbeiten und Probeläufen könne der Badbetrieb in drei bis vier Wochen starten.