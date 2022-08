Die Staatsanwaltschaft hat im Fretterode-Prozess wegen des Überfalls auf Journalisten aus Niedersachsen Gefängnisstrafen für die beiden Angeklagten gefordert. Bei beiden Angeklagten handele es sich um Rechtsextreme, die im April 2018 aus menschenfeindlichen Motiven die beiden Journalisten aus Göttingen angegriffen und schwer verletzt hätten, sagte ein Vertreter der Staatsanwaltschaft am Donnerstag in seinem Plädoyer vor dem Landgericht Mühlhausen. "Es war kein gewöhnlicher Raubüberfall, sondern ein politisch motivierter Raubüberfall."

Laut Staatsanwaltschaft handelt es sich um einen "Angriff auf die freie Presse". Die Angeklagten hätten gewusst, dass vor dem Anwesen in Fretterode Bilder gemacht wurden. Ihr Tatplan sei gewesen, den Fotoapparat wegzunehmen und das Bildmaterial zu sichern. Deshalb sei es zur Verfolgungsjagd und zur anschließenden Attacke mit Schraubenschlüssel, Messer und Baseballschläger gekommen. Dabei sind die beiden geschädigten Journalisten am Kopf und am Oberschenkel schwer verletzt worden.