Wie hier in Bad Langensalza wurde auch in anderen Thüringer Kirchen heute das Friedenslicht weitergegeben. Bildrechte: MDR/Claudia Götze

In Thüringen ist am dritten Adventssonntag die Friedenslichtaktion "Licht aus Bethlehem" gestartet. Wie der Bad Langensalzaer Pfarrer Dirk Vogel MDR THÜRINGEN sagte, wurde das Licht am Sonntag in der Marktkirche empfangen. Anschließend wurde es zu Feuerwehr, Polizei und Rettungsstelle sowie ins Rathaus weitergetragen.

Auch in der St.-Johannis-Kirche in Gera wurde das Friedenslicht aus Bethlehem am Sonntag an Besucherinnen und Besucher weitergegeben. Ab 18 Uhr konnte das Licht mit der eigenen Laterne übernommen werden. In Nordhausen wurde das Friedenslicht am Sonntag mit Hilfe der Feuerwehren verteilt.