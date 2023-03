Nach fast drei Jahren Umbau ist die Sanierung in der Friederikentherme in Bad Langensalza weitgehend abgeschlossen. Schon im Juni sollen die Außen- und Innensaunen in Betrieb gehen, teilte Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos) mit. Momentan fehlen noch die Saunaliegen. Insgesamt hat die Sanierung mehr als 15 Millionen Euro gekostet.