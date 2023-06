Die Sanierung der Friederiken-Therme in Bad Langensalza ist nach insgesamt sechs Jahren abgeschlossen. Das Thermalbad ist am Montag feierlich wiedereröffnet worden. Die Arbeiten, die in zwei Bauabschnitten stattfanden, kosteten demnach 17,2 Millionen Euro - knapp 15 Millionen Euro kamen vom Land.