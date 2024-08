Der Streit um den "Bademantelgang" in Bad Langensalza geht weiter: Nach einer Schadenersatzforderung in Millionenhöhe droht der Städtischen Holding Langensalza (SHL) die Pleite. Die Lage sei ernst, um nicht zu sagen "beschissen", sagte Bürgermeister Matthias Reinz (pl) am Mittwochabend im Stadtrat. Der Aufsichtsrat tage am Donnerstag, um nach Auswegen zu suchen. Die SHL gehört zu 100 Prozent der Stadt Bad Langensalza.