Der Eingang zum Waldfriedhof wird mit Hinweisschilder gekennzeichnet, 100 Meter weiter befindet sich ein Andachtsplatz. Der Ort für den Ruhewald an der sogenannten Holzecke wurde gewählt wegen der Lage und der guten Anbindung. Das Areal ist umgeben von einem Wanderweg mit Blick auf Mühlhausen.

Weitere Ruhewälder gibt es in Thüringen bereits in Wallbach bei Meiningen, in Bad Berka und im Rudolstädter Hain.