In Hüpstedt im Unstrut-Hainich-Kreis haben Unbekannte in der Nacht zu Freitag einen Geldautomaten gesprengt. Wie ein Polizeisprecher sagte, drangen die Täter kurz nach 1 Uhr in das Gebäude der Sparkasse ein und sprengten den Automaten auf. Anschließend flüchteten sie in einem dunklen Auto. Die Polizei fahndet nach den Tätern. Ob Bargeld erbeutet wurde, ist bisher unklar.