In Hüpstedt im Unstrut-Hainich-Kreis haben Unbekannte in der Nacht zu Freitag einen Geldautomaten gesprengt. Wie ein Polizeisprecher sagte, drangen die Täter kurz nach 1 Uhr in das Gebäude der Sparkasse ein und sprengten den Automaten auf. Anschließend flüchteten sie in einem dunklen Auto.