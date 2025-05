Bildrechte: IMAGO / Funke Foto Services

Verfassungsgericht Verlust von fünf Gemeinden: Unstrut-Hainich-Kreis klagt auf höhere Ausgleichszahlungen

07. Mai 2025, 12:23 Uhr

Fünf Gemeinden sind in den vergangenen zwei Jahren vom Unstrut-Hainich-Kreis in den Eichsfeldkreis gewechselt. Nun geht es vor dem Thüringer Verfassungsgericht in Weimar um Ausgleichszahlungen.