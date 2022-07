Die Nationalparkverwaltung im Hainich hält die Gefahr eines großen Waldbrandes im Buchenwald Hainich für gering. Nationalparkleiter Manfred Großmann sagte MDR THÜRINGEN, Wald sei nicht gleich Wald. Der Anteil an Nadelholz sei im Hainich gering. Sich schnell ausbreitende Brände seien im vorherrschenden Laubmischwald sogar fast unmöglich. Im Nationalpark liege zwar sehr viel Totholz, aber gerade das sei im Laubwald, anders als im Nadelwald eher feucht und speichere sogar Wasser.

Der Kreisbrandmeister des Unstrut-Hainich-Kreises Florian Krieg sagte MDR THÜRINGEN, auch er sehe keine Gefahr eines großen Waldbrandes in der Kernzone des Hainich. Sorgen mache er sich eher um die Randzonen, in denen ehemalige Truppenübungsplätze wieder aufgeforstet werden. Dort gebe es trockenes Gras und wenig Schatten. Eine höhere Waldbrandgefahr sei auch im Stadtwald Mühlhausen mit den vielen Nadelbäumen zu befürchten. Im Nationalpark Hainich sei es für die Feuerwehr jedoch in Notfällen schwierig, sich fortzubewegen. Außer der Mülverstedter Chaussee gebe es im Hainich wenige Wege die mit schwerem Rettungsgerät befahrbar seien.