In Kirchheilingen im Unstrut-Hainich-Kreis hat am Donnerstag ein weiterer sogenannter Gesundheitskiosk geöffnet. Wie Carolin Anders von der Stiftung Landleben MDR THÜRINGEN sagte, ist es der zweite Kiosk dieser Art in der Region. Erst kürzlich war ein Kiosk in der Nachbargemeinde Urleben eröffnet worden.