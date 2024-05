Die orangefarbene Fahne ist Hinweis genug: Wie immer in der Woche ist der Gesundheitskiosk geöffnet. In Urleben, Blankenburg, Kirchheiligen und Bruchstedt ist er in einem modernen Holzbau in der Nähe einer Bushaltestelle zu Hause. In Sundhausen ist er Teil eines Landzentrums. "Wir sind die Spinne im Netz", sagte Christopher Kaufmann.

Bildrechte: MDR/Claudia Götze