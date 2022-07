Bei einem schweren Autounfall im Unstrut-Hainich-Kreis sind drei Menschen ums Leben gekommen. Der Wagen eines 37-Jährigen war am Dienstagabend auf der Bundesstraße zwischen den Mühlhäuser Ortsteilen Görmar und Grabe aus bisher noch unbekannter Ursache in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei mitteilte.

Das Auto stieß in einen entgegenkommenden Transporter, in dem ein 31 Jahre alter Mann und eine 61-jährige Frau saßen. Alle drei erlagen ihren Verletzungen noch am Unfallort. Die B249 wurde für mehrere Stunden gesperrt. Inzwischen wird der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.