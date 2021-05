Der Grenzturm Der Grenzturm hat eine Grundfläche von vier mal vier Metern und ist neun Meter hoch. Im Keller befanden sich die Zuleitungen der Signalzäune und die Stromversorgung; im Erdgeschoss eine Toilette und drei Arrestzellen für mögliche Gefangene, die aus der DDR flüchten wollten. In der ersten Etage standen Feldbetten, Waffenschrank, Hocker und Tisch für vier Soldaten. Der Turm hatte kleine Schießschächte in alle vier Richtungen. Im zweiten Geschoss war die Führungsstelle untergebracht, die für einen bestimmten Grenzabschnitt zuständig war. Das Obergeschoss war mit einem Offizier/Unteroffizier und einem Soldaten besetzt. Hier liefen unter anderem die Drähte der Signalzäune zusammen und zeigten an, wenn ein Flüchtling den Grenzanlagen passieren wollte. Auf dem Dach war eine Flutlichtanlage installiert.