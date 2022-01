Nach einem Schildertausch durch Unbekannte in der Region Großengottern - Bad Langensalza im Unstrut-Hainich-Kreis ermittelt die Polizei wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Wie Polizeisprecherin Fränze Töpfer MDR THÜRINGEN sagte, hat Bürgermeister Uwe Zehaczek von der betroffenen Landgemeinde Unstrut-Hainich Anzeige erstattet. Weil in der Ortschaft Großengottern zwei Schilder verschwunden sind, wird wegen Diebstahls ermittelt. Dabei handelt es sich um die Ortsschilder an zwei Wirtschaftswegen zwischen Großengottern und Heroldishausen.

Am Wochenende hatten Unbekannte in der Landgemeinde Unstrut-Hainich und in Bad Langensalza Ortsschilder getauscht. Betroffen waren die Ortschaften Großengottern, Weberstedt, Heroldishausen, Flarchheim und Mülverstedt sowie Bad Langensalza. Zwei der Ortstafeln blieben danach verschwunden.