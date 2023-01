In der Buchhandlung C. Strecker ist jeder Sitzplatz belegt. Vorn stehen die beiden Landessprecher der Grünen, Ann-Sophie Bohm und Bernhard Stengele. Der Mann im dunkelgrünen Pullover wird Ende Januar neuer Thüringer Umweltminister. An der Rückwand entdeckt er seine aktuelle Leselektüre: "Der Wald". Es folgen 100 Minuten Gespräch mit vielfältigen Themen: Ukraine-Krieg, Energiewende, Windkraft, Photovoltaik, Tempolimit, ländliches Leben, Kommunal-, Landes und Bundespolitik.

Keine öffentlichen Fragen zu Dirk Adams

Niemand fragt nach Dirk Adams oder empört sich über das, was in der vergangenen Woche bei den Grünen in Thüringen passiert ist. Nur einmal nähert sich das Publikum dem heißdiskutierten Ministerwechsel: Ein Zuhörer will wissen, welche Akzente in den anderthalb Jahren bis zu den Landtagswahlen noch gesetzt werden sollen. Warum Adams als Justizminister entlassen wurde, möchte niemand wissen. Zumindest bis zum Ende des Bürgerdialogs. Das verwundert auch Stengele, wie er nach Gesprächsende MDR THÜRINGEN sagt.

Dann kommen die Fragen doch noch. In kleinerer Runde. "Das war nicht harmonisch und so sah es auch nicht aus", sagt Stengele nur wenige Minuten nach Ende des Bürgergesprächs. Er spielt auf den Montag vor einer Woche an, als Justizminister Dirk Adams von der eigenen Partei zunächst zum Rücktritt aufgefordert wurde, sich weigerte und am Nachmittag die Entlassungsurkunde von Ministerpräsident Bodo Ramelow bekam.

Bernhard Stengele und Ann-Sophie Bohm, aktuell beide Landessprecher der Grünen in Thüringen. Bildrechte: MDR/Claudia Götze

Siegesmund-Rücktritt als Anlass zur Neuaufstellung

Ausgangspunkt für das Geschehen der Vorwoche sei der überraschende Rücktritt von Anja Siegesmund am Jahresende 2022 gewesen. Danach habe man sich zu einem "Gesamtpaket" entschlossen, sagt Stengele. Zu dieser Gesamtsituation gehörte eben auch die Unzufriedenheit mit dem Migrationsministerium. Eine Quote habe keine Rolle gespielt, sondern der Neuanfang für beide Ministerien.

Die Wahl sei auf ihn gefallen, sagt Stengele - und auf Doreen Denstedt, wegen ihrer "hohen Kompetenz" aus Migrationshintergund und Justiz-Kenntnis. Sie sei außerdem "wahnsinnig vernetzt". Es handele sich um zwei Menschen mit einem "richtigen Berufsleben".