Schon bei der Kreistagssitzung Ende März gab es erste Proteste. Auf den Zuschauerrängen hatten betroffene Eltern, Lehrer und ein Bürgermeister Platz genommen; so viele Zuschauer kommen sonst nicht zum Kreistag. Zwei weitere betroffene Bürgermeister sitzen mit Mandat im Kreistag.

An diesem Abend ist der Schulnetzplan von Landrat Thomas Ahke (FWG) in den Kreistag eingebracht worden. Bis zu einer Entscheidung im Dezember sollen sich die Ausschüsse mit den Vorschlägen der Verwaltung beschäftigen. Der Bildungsausschuss werde alle Schulen und Gemeinden besuchen und einen "offenen Dialog" führen, sagte Ahke.

Die deutlichen Geburtenrückgänge haben sich demnach bereits in den Kindergärten bemerkbar gemacht. Wenn in den nächsten Jahren die Klassenstärke von 15 Schülern in der ersten Klasse nicht mehr erreicht wird, dürfen die Schulen laut Thüringer Schulgesetz nicht weiter bestehen.