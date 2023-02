In der Debatte um die Schließung des Gymnasiums in Schlotheim reißt die Kritik an Landrat Harald Zanker (SPD) nicht ab. Die Landeselternvertretung wirft dem Landrat Willkür auf Kosten der Kinder vor. Zanker versuche im Handstreich das Gymnasium zu schließen, sagte die LEV-Vorsitzende Claudia Koch.

Hintergrund ist ein Schreiben des Landrates an die Grundschulen, in dem es heißt, dass eine Anmeldung zum neuen Schuljahr nicht mehr möglich sei. Das sei weder an die Eltern des Gymnasiums kommuniziert worden noch wurde nach einer zielführenden Lösung für einen Weiterbetrieb gesucht, so Koch. Auch einen Kreistagsbeschluss für eine Änderung des Schulnetzplanes gebe es nicht.