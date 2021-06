Vier Jahre lang hatte Manfred Großmann als Leiter des Nationalpark Hainich die Bewerbung für das Unesco-Welterbe vorbereitet, die Region dafür begeistert. Im Sommer vor zehn Jahren reiste er eigens nach Paris und war dabei, als die Entscheidung fiel. Die Vorsitzende des Welterbe-Komitees habe ihr Hämmerchen fallen gelassen und schlicht gesagt: "It is adopted" - es ist aufgenommen, erinnert sich Großmann. Sein erster Gedanke: "Wow - jetzt sind wir auf einer Stufe mit diesen großen Naturschutz-Ikonen wie Galapagos, Great Barrier Reef, Yellowstone oder Serengeti."

Was aber macht das Besondere dieses Thüringer Buchenwalds aus, der bis vor 30 Jahren in großen Teilen noch militärisch genutzt wurde? Schön ist er mit vielen mächtigen Bäumen. Auch artenreich, weil es hier viel Totholz gibt. Aber beides, sagt Großmann, war nicht das Entscheidende für die Unesco. Der ging es um einen laufenden ökologischen Prozess, der weltweit so nur in Mitteleuropa vor sich geht: die Wiederausbreitung der Buche nach der letzten Eiszeit. Dabei konnte sich der Nationalpark Hainich gemeinsam mit anderen deutschen Buchenwäldern an ein bereits vorhandenes Welterbe anschließen: die Buchenurwälder der Karpaten. 2017 wurde diese "serielle Welterbestätte" erneut erweitert. Mittlerweile gehören 78 Teilgebiete in zwölf europäischen Staaten dazu - mit einer Fläche von insgesamt rund 100.000 Hektar.