Die Halle wurde in den 1970er-Jahren erbaut. Bis 2014 wurde sie als Schulsporthalle genutzt und danach diente sie als Vereinssporthalle. Schon in den vergangenen Jahren begann die Fassade zu bröckeln. Das Regenwasser tropfte vom Dach des Gebäudes und das Bodenparkett warf Blasen. Nur notdürftig seien Reparaturen vorgenommen worden, wie der Vereinsvorsitzende Mike Schulz bedauert.

Anfang dieses Jahres war dem Verein ein Nutzungsvertrag vom Landratsamt vorgelegt worden. Darin solle der Verein den Unstrut-Hainich-Kreis von gesetzlichen Haftungsansprüchen freistellen. "Wenn dann ein Unfall in der Halle geschehen wäre, müsste der Verein die gesamten Kosten tragen. Und das ist schlichtweg nicht tragbar", so Schulz.

Alles muss raus und wird zunächst im Depot der Feuerwehr Oberdorla gelagert - in der Hoffnung, die Gegenstände bald wieder in Betrieb nehmen zu können. "Es ist schade, dass plötzlich alles so schnell gehen musste. So konnten wir unsere neue Küche noch nicht einmal einweihen", sagt der Trainer der ersten Herrenmannschaft, Thomas Henne.