Schlaf kann man nicht erzwingen. Schlaf kann man sich nur hingeben. Die Idee von Biobett ist ja eigentlich auch, dass man effektiver schläft, in derselben Zeit ausgeruhter ist. Peter Grube, Tischler

Erfindergeist im doppelten Eschenrost

Er selbst hat seit vielen Jahren das selbe Bett-Gestell. Doch neue Matratzen, Decken, Kissen, Lattenroste testet er immer aus. Seine Lieblingsdecke ist aus Tencel - einer Holzfaser, die an Seide erinnert und die Feuchtigkeit gut ableitet. Grube nimmt mich mit zu seinem Lattenrost. Auf den ist er stolz, es steckt viel Arbeit drin. Am Lattenrost hat Grube lange getüftelt. Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck

Das Besondere: Er ist doppelt. Die Eschen-Latten sind mit einem Kautschuk-Kern verbunden. Er erklärt mir, dass egal, wie man liegt, man immer gut gestützt ist. In die erste Schicht Lamellen sinkt man weich ein. Die zweite fängt einen ab, wie ein normaler Lattenrost. Der doppelte Rost. Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck

Weil ich aber jetzt nicht in einem Bett ohne Matratze liegen will, gehen wir wieder zur anderen Seite des Zimmers und legen uns ins Gestell "Anna". Dort ist auch dieser Lattenrost eingebaut und obendrauf eine 17-Zentimeter Matratze. Sehr bequem. Aber wir sind ja nicht zum Schlafen hier, sondern zum Erklären und deshalb soll ich mich mal hinlegen und dann mit Ansage steckt Peter Grube die Hand unter mein Knie: "Sie haben überall Kontakt zur Matratze" - die Hüfte liegt gut, die Schulter. So können wir weitersprechen.

Holz zeigen oder verpacken

Mir selbst gefällt die Holzoptik nicht so gut. Es erinnert mich an mein Studentenbett. Heute habe ich eins mit bezogenem Kopfteil, ein Hotelbett. Grube sagt: Kein Problem. Wir machen auch Betten in Boxspring-Optik mit Husse und Kopfteil. "Nicht jeder Mag den Bettenlager-Look" wie beim Zirbenbett nebenan. Das sagt er, nicht ich! Verschiedene Hölzer für Betten. Großes Brett unten: Zirbe. Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck