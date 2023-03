Im Unstrut-Hainich-Kreis wird es vorerst keinen Haushalt für das laufende Jahr geben. Das hat Landrat Harald Zanker (SPD) am Montag im Kreisausschuss angekündigt. Im Haushaltsentwurf von Zanker klafft derzeit ein 13-Millionen-Euro-Loch.

Zanker machte den Kreistag für die vorläufige Haushaltsführung verantwortlich, weil es das Kommunalparlament abgelehnt hatte, das Gymnasium in Schlotheim und die Förderschule in Bad Langensalza zu schließen . Mit den Schließungen hätten sich fünf Millionen Euro sparen lassen .

Laut Zanker kommt nun jede Ausgabe auf den Prüfstand. Aufträge, die noch nicht vergeben seien würden gestoppt, so Zanker. Einige Arbeiten könnten auch ohne genehmigten Haushalt zu Ende gebracht werden. Zanker kündigte eine Sondersitzung noch in dieser Woche an.