Selber ein Schwein schlachten - oder zusehen

Fritsch führt einen EU-Schlachtbetrieb. In diesen Räumen schlachtet er jedoch nicht für den Laden und Verkauf. Hier mieten sich Menschen ein, die Tiere schlachten und die Wurst und das Fleisch für sich selbst mit nach Hause nehmen wollen. Oft sind es Leute aus der Gegend, die zu Hause keine Möglichkeit mehr haben, aber auch Vereine, wie eine Skat-Runde, Arbeitskollegen oder Junggesellenabschiede.



Manche kennen das Schlachten, andere nicht. Manche packen mit an - meist die Handwerker, erzählt Fritsch. Andere stehen daneben und schauen zu - so wie ich heute oder Immobilienmakler aus Berlin und Stuttgart. Manche kämpfen mit ihrer eigenen Courage.



"Wir haben auch Frauen dabei, die das Schwein erst noch streicheln … aber wenn dann das warme Gehacktes kommt, dann ist auch gut", erzählt Fritsch. Oft seien die Städter überrascht, welche "Mengen an Wurst aus so einem Schwein rauskommen. Die muss ja dann auch fachgerecht gelagert werden. Deshalb machen die dann eher Gläser, Konserven oder Dosen, die sie hinstellen können." 300 Kilogramm Schwein heißt für Fritsch umgerechnet 150 Kilogramm Gehacktes zum roh Essen - und größtenteils für Würste, wie Stracke, Knackwurst, die hier Bratwurst heißt, oder Feldgieker.

Wer von weiter weg kommt, kann in Fritschs "Erlebnishotel" übernachten. 24 Zimmer gibt es in Deutschlands erstem "Fleischerhotel". 80 Euro kostet die Nacht im Doppelzimmer mit Frühstück. Man ist morgens pünktlich zum Schlachten da und kann sich auch hinlegen, wenn alles doch ein bisschen viel wird - oder es mehr zu trinken gab, als mit Autofahren vereinbar ist.



Wer aus der Nähe kommt und wem eine eigene "Wurstkammer" fehlt, wo er seine Würste kühl abhängen kann, der kann sie bei Fritsch unterbringen. Im Wurstlager steht an jeder Reihe ein Zettel, wem diese oder jene Stracke - die Eichsfelder Spezialität - gehört. Aber soweit sind wir noch nicht. Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck

Inzwischen ist das Schwein am Bauch aufgeschnitten. David holt an einem Strang die inneren Organe wie Herz, Nieren, Leber raus und hängt sie an einen Haken neben den Kopf. Die Därme kommen in eine schwarze Kiste an die Seite.