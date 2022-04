Heimatalm Hüttenparty und Livemusik im Flachland: Thüringer holt Partys zurück ins Südeichsfeld

Die Heimatalm in Südeichsfeld ist zurück. Nach drei Jahren am hessischen Werratalsee hat Eventmanager Christian Mehler seine Zelte wieder in Thüringen aufgeschlagen. Für das Veranstaltungsgelände gibt es sogar einen Bebauungsplan - ohne diesen Plan hätte der 36-Jährige seine Zelte Ende März abbauen müssen.