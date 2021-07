Bei der Ankündigung von Starkregen zucken vor allem die Älteren in Görmar bei Mühlhausen zusammen. Das letzte große Hochwasser gab es dort vor 40 Jahren; seit fast 20 Jahren wird an einem Schutzkonzept gearbeitet. Der Bereich der Hochwasserschutzmaßnahmen umfasst einen 1,2 Kilometer langen Gewässerabschnitt ab der Wehranlage Dorfmühle bis zum Abzweig des Flutgrabens oberhalb der Wehranlage Flutgrabenwehr.

Der 79-Jährige hat das letzte große Hochwasser im Jahr 1981 erlebt. Mindestens 80 Zentimeter stand das Wasser im Dorf hoch; beschädigte Gebäude und gefährdete das Vieh. Auch im Frühjahr nach der Schmelze stieg der Flusspegel regelmäßig an und trat die Unstrut über die Ufer. An einige der insgesamt elf überlieferten Hochwasser in der Dorfgeschichte erinnern an verschiedenen Stellen im Ort Hochwassermarken an Wänden und Häusern. Das letzte Jahrhunderthochwasser war 1927.