In Thüringen gibt es neun stationäre Hospize. Hospiz Nummer zehn und elf könnten in Heiligenstadt und Mühlhausen eröffnet werden. Dann würde sich das Angebot in Nordthüringen deutlich verbessern. Weiße Flecken auf der Thüringer Hospizkarte gibt es noch im Saale-Orla-Kreis und im Kyffhäuserkreis, sagt Marcus Sternberg vom Thüringer Hospiz- und Palliativverband. Fast 100 Betten seien in der Gesamtzahl ausreichend, aber nicht immer "wohnortnah". 90 Prozent der Todkranken wollen zu Hause sterben - im Kreis der Familie.