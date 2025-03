Die Kampfsportarten Karate ist eine japanische Kampfsportart, die sich auf Schlagtechniken wie Tritte, Schläge und Stöße konzentriert. Karate betont Disziplin, Selbstverteidigung und körperliche Fitness. Jiu Jitsu stammt ursprünglich aus Japan und fokussiert sich Jiu Jitsu auf Hebel-, Wurf- und Bodenkampftechniken. Es nutzt die Kraft des Gegners, um ihn zu überwältigen. Brazilian Jiu Jitsu (BJJ) ist eine Weiterentwicklung des traditionellen Jiu Jitsu, die in Brasilien entstanden ist. BJJ konzentriert sich stark auf Bodenkampf und Hebeltechniken, um den Gegner zur Aufgabe zu zwingen. Kickboxen ist eine Kampfsportart, die Elemente aus Karate und Boxen kombiniert. Kickboxen umfasst Tritte und Schläge und wird sowohl als Wettkampfsport als auch zur Fitness betrieben. Mixed Martial Arts (MMA) ist ein Vollkontakt-Wettkampfsport, der Techniken aus verschiedenen Kampfsportarten wie Boxen, Kickboxen, Jiu Jitsu, Wrestling und Muay Thai kombiniert. MMA-Kämpfe finden sowohl im Stand als auch am Boden statt.

Seine Leidenschaft für Brazilian Jiu Jitsu zeigt sich auch in seinem Gürtelgrad: Wie beim Karate sind schwarze Gürtel auch im BJJ nur den besten Kämpfern vorbehalten. Nach Smajlovics Kenntnisstand gibt es in Thüringen davon aktuell nur vier - und Smajlovic setzt sogar noch einen drauf. "Ich bin von den vier, glaube ich, der einzige mit einem Streifen." Das bedeutet: Der Trainer ist noch besser ausgebildet als andere Schwarzgurte.

An fünf bis sieben Tagen die Woche trainieren Smajlovic und seine Schützlinge so in Katharinenberg - manche nur zum Spaß, andere fahren auch zu Wettkämpfen. Manche nehmen bis zu eine Stunde Fahrt auf sich, um von Smajlovic zu lernen. "Es macht einfach Spaß, Leuten das Kämpfen beizubringen. Denn es geht ja nicht nur ums Kämpfen an sich. Man sieht auch tatsächlich an den Leuten, wie sie im Privatleben dadurch wachsen", findet er.