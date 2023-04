Der Angeklagte sitzt seit Ende September in Untersuchungshaft. Er soll zur Tatzeit als Ju-Jutsu-Trainer gearbeitet haben.

Die Ermittler waren dem Mann in einem anderen Fall auf die Spur gekommen. In einem gesonderten Verfahren war sein Mobiltelefon überwacht worden. In diesem Zusammenhang wurden Dateien mit Bild- und Videoaufnahmen eines schweren sexuellen Missbrauchs gefunden.