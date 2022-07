Im dritten Anlauf ist am Donnerstag der neue Tag-und-Nacht-Laden in Kammerforst im Unstrut-Hainich-Kreis eröffnet worden. Wie Bürgermeister Christian Konkel (FDP) MDR THÜRINGEN sagte, stehen die vollgepackten Regale bereit. Auch die digitale Kasse funktioniert. Die Frauen des Heimatvereins hatten am Mittwoch Lebensmittel und Waren des täglichen Bedarfs eingeräumt. Die Eröffnung musste wegen Lieferschwierigkeiten und Vandalismus schon zweimal verschoben werden.