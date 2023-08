Insgesamt 27 Kirmesgemeinden beteiligen sich in diesem Jahr an der Stadtkirmes. Gäste können an unterschiedlichen Angeboten und Veranstaltungen, wie Partys, Konzerten, Musikschauen oder Spiele-Abenden teilnehmen. Besonders beliebt: der Fassbieranstich am Eröffnungstag sowie der traditionelle Kirmesumzug am Sonntag, den 27. August. Außerdem sind viele Schaustellerinnen und Schausteller mit unterschiedlichen Attraktionen vor Ort.