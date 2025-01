Ein neuer Verein in Horsmar im Unstrut-Hainich-Kreis will die geschlossene Dorfkneipe wiederbeleben. Wie Initiator Kay Göthling MDR THÜRINGEN sagte, soll der Verein am Freitag gegründet werden. Es gebe bereits 60 Ehrenamtliche, die Mitglieder werden wollten.