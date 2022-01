Und das war die Mühlhäuserin. Mittlerweile hat die Krankenschwester sechs humanitäre Hilfseinsätze absolviert. Sie half 2015 und 2016 Flüchtlingen auf der Balkanroute und in Idomeni in Griechenland, sie war in einer Provinz in Äthiopien unterwegs und in einem Gefängnis im Sudan. Danach wieder in Gefängnissen - in Togo. Erstmals 2019 und nach einer pandemiebedingten Zwangspause im November 2021 erneut.