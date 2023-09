Zudem ist jetzt die Wandmalerei aufgefrischt, die Holzmöbel sind poliert und Schubladen wurden geölt. Auch wurde der Archivraum mit neuer Technik wie Leuchten und Brandmeldern ausgestattet. Die Sanierung sei "ein bisschen eine undankbare Aufgabe" gewesen, sagt der Leiter Fachbereich Gebäude- und Grundstücksverwaltung, Stefan Zeuch, zwar sei sie denkmalpflegerisch und von der Arbeit her hochinteressant und spannend, am Ende weiche das Reichsstädtische Archiv im Erscheinungsbild jedoch nicht so riesig von dem Vorzustand ab.