Beim Spargel-Wettstechen am Samstag in Kutzleben im Unstrut-Hainich-Kreis hat die Sömmerdaer Feuerwehrfrau Susanne Mund Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) knapp geschlagen. Nach einer Stunde Spargelstechen hatte die 36-Jährige 21 Kilogramm im Korb; ihr Konkurrent ein Kilo weniger.

Die 41 Kilogramm sind am Nachmittag für einen guten Zweck an der Feuerwache Sömmerda verkauft worden; der Erlös von 700 Euro geht an das Kinderhospiz Mitteldeutschland in Tambach-Dietharz.