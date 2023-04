Mit der Krönung der neuen Spargelkönigin auf dem Spargelhof Kutzleben hat in Thüringen am Mittwoch nun auch offiziell die Spargelsaison begonnen. Ab diesen Donnerstag soll der Spargel auch auf den Direktvermarktungsständen verkauft werden. Zuvor seien lediglich Restaurants beliefert worden.

Imholze hofft auf eine gute Saison. Der viele Regen der vergangenen Tage sei gut für den sich noch entwickelnden Spargel - aber an Verkäufern und Verkäuferinnen fehle es in dieser Saison. Vor allem in Erfurt seien noch einige Verkaufshütten unbesetzt. Während im vorigen Jahr in Thüringen an 60 Ständen Spargel und Erdbeeren vom Spargelhof verkauft wurden, sind es in diesem Jahr nur noch 20.