Für das fast internetlose Schierschwende im Unstrut-Hainich-Kreis ist eine Lösung in Sicht. Wie Bürgermeister Andreas Henning (pl) MDR THÜRINGEN sagte, wurde der Gemeinde eine Million Euro Zuschuss für schnelles Internet vom Bund zugesagt.

Mit etwas Glück könne noch in diesem Jahr gebaut werden, so Henning. Der Ortsteil blieb in den vergangenen fünf Jahren bei allen Förderprogrammen von Land, Bund und Kreis unberücksichtigt. Alle anderen sieben Ortsteile haben bereits schnelles Internet.