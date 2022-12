Friedrich Kramer, Landesbischof der EKM, sagte am Samstag zum Tod Leichs: "Er hat in allen, auch den schwierigsten Situationen stets darauf bestanden, eigene Positionen mit dem abzugleichen, was die Bibel uns aufträgt. Das hat auch ihn selbst als leitenden Bischof in der DDR mutig in Gespräche mit dem Staat gehen lassen."