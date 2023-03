Im Streit um die Anerkennung und Bezahlung eines kanadischen Lehrers im Unstrut-Hainich-Kreis gibt es einen Vorschlag des Thüringer Bildungsministeriums: Der Kanadier Daniel Brady soll berufsbegleitend ein Studium als Englischlehrer absolvieren. Ohne entsprechendes Studium werde er nicht als Englischlehrer anerkannt. Das ist das Ergebnis eines Gesprächs am Montag in Erfurt, so Felix Knothe, der Sprecher des Thüringer Bildungsministeriums.

Eine Ausnahme gebe es für Brady nicht, auch wenn dieser Muttersprachler sei. Denkbar sei aber, dass er das Studium nicht in Jena, sondern in Göttingen absolviert - näher an seinem Wohnort. Das Ministerium bot Brady Unterstützung an. Sprecher Knothe verwies auf die in Deutschland fehlende Rechtsgrundlage, ohne Ausbildung als Englischlehrer anerkannt zu werden.