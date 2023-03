Auf Rastplätzen fährt sie immer so weit wie möglich an die Zapfsäulen der Tankstelle heran, weil es da am hellsten sei. Aber auch dort kann sie sich immer auf ihre männlichen Kollegen verlassen. Wenn möglich, bieten sie ihr an, mit ihren Fahrzeugen ein wenig zu rücken, um Platz für Gunis Lkw zu machen. Überhaupt sei das Verhältnis zu den fast immer männlichen Kollegen gut, wie sie sagt. "Ich fühle mich involviert und beschützt".

Vor jeder Fahrt guckt sie sich den Zielort im Internet an und entscheidet dann, wie sie am besten an die Ladestelle heranfahren kann, und auch die Strecke will gut geplant sein. Denn nicht überall gibt es Damentoiletten. Wenn Rasthöfe beizeiten schließen, muss sie manchmal auf die Toiletten ihrer männlichen Kollegen gehen. "Wir haben nur eine Männertoilette", hört sie auch öfter in Firmen. Ab und zu gebe es aber auch Männer, die sagen: "Gehen Sie vor in den Bürobereich, da arbeiten Frauen, und deshalb gibt es dort Damentoiletten".